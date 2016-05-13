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"التموين": افتتاح 80 مولا و1350 منفذا غذائيا لخدمة المواطنين خلال 6 أشهر

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"التموين": افتتاح 80 مولا و1350 منفذا غذائيا لخدمة المواطنين خلال 6 أشهر "التموين": افتتاح 80 مولا و1350 منفذا غذائيا لخدمة المواطنين خلال 6 أشهر
أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، أنه سيتم افتتاح 80 سلسلة تجارية كبرى وحوالى 1350 سلسلة غذائية متنقلة فى معظم محافظات الجمهورية، خلال 6 أشهر، باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار و300 مليون جنيه، وهى استثمارات محلية وعربية وعالمية توفر نحو 40 ألف فرصة عمل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الأراضى التى طرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين على المستثمرين لإقامة سلاسل تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة.

وقال "حنفى"، فى بيان للوزارة اليوم الجمعة، إن إقامة السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية تأتى فى إطارالمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بقطاع التجارة الداخلية وإقامة سلاسل تجارية التى تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وإتاحة فرص العمل وتطوير وتحديث قطاع التجارة الداخلية وتنمية القطاعين الإنتاجى والصناعى، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، مشيرا إلى أن السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية تنفذ حالياً فى محافظات بحرى وقبلى ومنطقة القناة، وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية والفيوم ومرسى مطروح وبنى سويف والمنيا وكفر الشيخ والبحيرة والاسماعيلية والسويس.

وأضاف وزير التموين، أنه جارى حاليا الانتهاء من تنفيذ السلاسل الغذائية المتنقلة، وهى السيارات المحملة بالسلع الغذائية، وتتضمن 350 سيارة حمولة كل واحدة 5 أطنان و1000 سيارة حمولة 1.5 طن، وهو مشروع يتم بالتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعى ومؤسسة تحيا .

من جهتها، قالت أحلام رشدى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها من قبل المستثمرين فى المرحلة الأولى لإقامة السلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية والمراكز اللوجستية لحفظ الحبوب والخضر والفاكهة على الأراضى التى تم طرحها من قبل جهاز تنمية التجارة حوالى 6 مليارات جنيه توفر نحو 110 آلاف فرصة عمل، وهى استثمارات محلية وسعودية وإماراتية وكويتية وبحرينية وفرنسية وأمريكية موضحة أنه بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بطرح الأراضى على المستثمرين وأصحاب الانشطة التجارية لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة، فى 8 محافظات وهى السويس وقنا وأسيوط والبحر الاحمر ومرسى مطروح وبنى سويف والدقهلية والاقصر بإجمالى مساحات مليون و591 ألفاً و800 متر مربع.

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