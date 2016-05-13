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مصرع سائق إثر اشتعال النيران بشاحنة نقل بنزين على طريق السخنة بالسويس

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مصرع سائق إثر اشتعال النيران بشاحنة نقل بنزين على طريق السخنة بالسويس مصرع سائق إثر اشتعال النيران بشاحنة نقل بنزين على طريق السخنة بالسويس
اشتعلت النيران بسيارة نقل مواد بترولية محملة بالبنزين بطريق السويس - العين السخنة بعد تعرضها للانقلاب عقب انفجار أحد إطاراتها، وقامت سيارات الحماية المدنية بالسيطرة على حريق السيارة.

وقال العميد محمد الدفراوى، قائد مرور السويس، إن السيارة النقل كانت بطريق العين السخنة وتعرضت للانقلاب بسبب انفجار الإطار الخلفى وتم التعامل معها، مؤكدا انتظام حركة سير السيارات بالطريق.

وأضاف الدفراوى، أن قائد السيارة لقى مصرعه خلال محاولته القفز من السيارة خلال انقلابها، ولكنها انقلبت على الجهة التى قفز إليها، مما تسبب فى مصرعه.

وأكد قائد مرور السويس، أنه تم إبعاد السيارة عن الطريق، وتم إخماد النيران بها، وحركة المرور على الطريق حاليا منتظمة.


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