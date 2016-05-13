عامل ينتقم من عاطل بإشعال النار فى جسده لمعاكسته شقيقته بمنطقة العمرانية

أشعل عامل النار فى جسد عاطل بسبب معاكسة المجنى عليه لشقيقة المتهم بالعمرانية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بلاغا بإصابة عاطل بعدة حروق بجسده ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه عاكس فتاة أثناء سيرها بالشارع، ما دفع شقيقها للتشاجر معه، وإشعال النار فى جسده بسكب البنزين عليه، وبضبط المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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