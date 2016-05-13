رسميا - إبراهيموفيتش يرحل عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم

أعلن زلاتان إبراهيموفيتش النجم السويدي لفريق باريس سان جيرمان، الرحيل عن فريقه بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وكتب إبراهيموفيتش عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": " "غدا مبارتي الأخيرة على ملعب حديقة الأمراء. جئت ملكا وسأرحل كأسطورة"

ويلتقي باريس سان جيرمان يوم غدا السبت مع نظيره نانت في ختام الموسم بالدوري الفرنسي.

وكان باريس سان جيرمان قد ضمن الفوز باللقب قبل عدة أسابيع بعد توسعة الفارق مع أقرب منافسيه ليون إلى 28 نقطة.

وانضم إبراهيموفيتش إلى باريس سان جيرمان قادما من ميلان في موسم 2012/2013.

ونجح صاحب الـ 34 عاما في 4 مواسم خاضها بقميص نادي العاصمة الفرنسية، أن يصبح الهداف التاريخي للنادي برصيد 111 هدفا.

ومازال إبراهيموفيتش لم يعلن عن وجهته المقبلة، إذ يرتبط اللاعب بموعد هام مع منتخب بلاده السويد في يورو 2016 خلال الصيف الجاري.