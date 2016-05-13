أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الفيفا: هدفنا هو استعادة كرة القدم

Google+ Print
الفيفا: هدفنا هو استعادة كرة القدم الفيفا: هدفنا هو استعادة كرة القدم

(إفي): قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن مهمة الفيفا هي استعادة كرة القدم بعد أن وقعت في دوامة الفساد خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد إنفانتينو الخميس في افتتاح النسخة الـ66 من الجمعية العمومية للفيفا التي تختتم اليوم إن مهمة الاتحاد "هي إعادة كرة القدم للفيفا والفيفا لكرة القدم وسنتمكن من تحقيق هذا سويا".

وقال أمام 209 ممثلين للدول الأعضاء بالاتحاد "هذه ليلة للاحتفال وغدا خلال المؤتمر سنثبت للعالم أننا نأخذ على محمل الجد الإصلاحات والعملية الديمقراطية وكرة القدم".

وأعرب إنفانتينو عن امتنانه لضيافة المكسيك وعمل رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم ديسيو دي ماريا والرئيس الشرفي لاتحاد البلد اللاتيني خوستينو كومبيان.

وخلال الحفل أشار عمدة العاصمة المكسيكية ميجيل أنخل مانسيرا إلى أن بلاده تطلع لاستضافة مونديال 2026.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع