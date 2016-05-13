الفيفا: هدفنا هو استعادة كرة القدم

(إفي): قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن مهمة الفيفا هي استعادة كرة القدم بعد أن وقعت في دوامة الفساد خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد إنفانتينو الخميس في افتتاح النسخة الـ66 من الجمعية العمومية للفيفا التي تختتم اليوم إن مهمة الاتحاد "هي إعادة كرة القدم للفيفا والفيفا لكرة القدم وسنتمكن من تحقيق هذا سويا".

وقال أمام 209 ممثلين للدول الأعضاء بالاتحاد "هذه ليلة للاحتفال وغدا خلال المؤتمر سنثبت للعالم أننا نأخذ على محمل الجد الإصلاحات والعملية الديمقراطية وكرة القدم".

وأعرب إنفانتينو عن امتنانه لضيافة المكسيك وعمل رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم ديسيو دي ماريا والرئيس الشرفي لاتحاد البلد اللاتيني خوستينو كومبيان.

وخلال الحفل أشار عمدة العاصمة المكسيكية ميجيل أنخل مانسيرا إلى أن بلاده تطلع لاستضافة مونديال 2026.