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مقتل 8 جنود و21 من المسلحين الأكراد في جنوب شرق تركيا

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مقتل 8 جنود و21 من المسلحين الأكراد في جنوب شرق تركيا مقتل 8 جنود و21 من المسلحين الأكراد في جنوب شرق تركيا

ارشيفية

قال الجيش التركي، اليوم الجمعة، إن ثمانية جنود أتراك و21 من مسلحي حزب العمال الكردستاني، قتلوا مع اتساع نطاق العنف في جنوب شرق البلاد.

وقال الجيش في بيان إن ستة جنود قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في اشتباكات مع المسلحين بإقليم هاكاري بجنوب شرق البلاد.

وذكر أن جنديين آخرين قتلا في حادث منفصل بالإقليم، إثر تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بسبب عطل فني وأن ستة من مسلحي الحزب قتلوا في عملية بالمنطقة.

ونقل تلفزيون “إن.تي.في” عن الجيش التركي قوله إن 15 مسلحا قتلوا في اشتباكات بإقليم شرناق.

وقالت إن أربعة يشتبه بقيامهم بتصنيع عبوات ناسفة قتلوا وأصيب 17 آخرون، أمس، حين وقع انفجار بقرية في الجنوب الشرقي بينما كان مسلحون من حزب العمال يحملون متفجرات في شاحنة صغيرة.

ووقع الانفجار بعد ساعات من تفجير سيارة ملغومة قرب قاعدة عسكرية في اسطنبول، أكبر مدينة تركية مما أسفر عن إصابة ستة جنود ومدني، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تفجير أمس في اسطنبول.

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