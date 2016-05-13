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هزاع بن زايد عبر «تويتر»: البيت متوحد في العالم الافتراضي كما "الواقعي"

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هزاع بن زايد عبر «تويتر»: البيت متوحد في العالم الافتراضي كما "الواقعي" هزاع بن زايد عبر «تويتر»: البيت متوحد في العالم الافتراضي كما "الواقعي"

أطلق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد في أولى تغريداته: «البيت متوحد في العالم الافتراضي، كما هو في العالم الواقعي، بإذن الله، نطلق حسابنا الرسمي على تويتر».

وأضاف نائب رئيس المجلس التنفيذي: «ننهل من الراحل الكبير، الشيخ زايد، أجمل الرؤى وأروعها، لأنه كان يرى الحاضر وعينه على المستقبل، وللإرث الحضاري مكان كبير في فكره وقلبه».

وفي أول ساعة من إطلاق الحساب الرسمي لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عبر تويتر، بلغ عدد متابعي حساب سموه أكثر من 10 آلاف متابع، وتفاعل مع تغريدة سموه، التي تحدثت عن البيت متوحد في العالم الافتراضي، أكثر من 1300 متابع، قاموا بتداول هذه التغريدة.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بانضمام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث دون سموه: «أرحب بأخي الغالي @HazzaBinZayed في عالم المغردين».

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