محمد بن زايد يصدر قرارات بشأن رسوم قيد المهندسين

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القرار رقم 34 لسنة 2016 بشأن رسوم قيد المهندسين في إمارة أبوظبي.

وبموجب القرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، تستوفي دائرة الشؤون البلدية رسوم قيد المهندسين في الإمارة وفقاً للآتي: رسوم تسجيل فئة المقيد 600 درهم والتجديد 300 درهم، ورسوم تسجيل فئة المحترف 1000 درهم والتجديد 700 درهم، ورسوم بدل فاقد أو تعديل الاسم لبطاقة القيد 100 درهم، ورسوم بدل فاقد أو تعديل الاسم لشهادة احتراف 100 درهم، ورسوم بدل فاقد أو تعديل الاسم لختم اعتماد المحترف 100 درهم، ورسوم شهادة لمن يهمه الأمر 50 درهماً، ورسوم تأخير القيد والاحتراف عن كل شهر 50 درهماً، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار وينفذ من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية حيث صدر القرار في 16 مارس 2016.

من جهة أخرى، أصدر سموه قرارات بمنح عدد من الشخصيات من المواطنين والمقيمين وسام أبوظبي.

ووفقاً للقرارات المنشورة في العدد الجديد من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي يمنح وسام أبوظبي إلى المرحوم محمد خلف المزروعي، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والدكتورة عائشة سلطان محمد الظاهري والدكتورة عائشة مصبح عبدالله المعمري والراحلة سوزان هيليارد والدكتورة لحاظ إبراهيم حمودي الغزالي والدكتور عدنان مزاحم الباجه جي والدكتور غسان حسن أحمد الحسن وذلك تكريماً لما قدموه من خدمات متميزة للإمارة، وتنفذ هذه القرارات من تاريخ صدورها في العاشر من شهر مارس 2016 وتنشر في الجريدة الرسمية.