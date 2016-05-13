الرئاسة اليمنية تنفى طلب تغيير القوات الإماراتية العاملة فى عدن

>نفى مصدر برئاسة الجمهورية اليمنية صحة الأنباء التى ترددت حول طلب الرئيس عبدربه منصور هادى من قيادة التحالف العربى تغيير القوات الإماراتية العاملة فى عدن .

وأكد المصدر فى تصريح نقله موقع /إقليم عدن/ القريب من الحكومة ، اليوم /الجمعة/ - قوة ومتانة العلاقات مع دولة الإمارات والتى تعمدت بالدم من أجل استعادة الشرعية فى اليمن .

وأشاد المصدر بالجهود العربية وعلى رأسها السعودية والامارات وباقى دول الخليج والدول العربية المشاركة فى عمليات استعادة الشرعية والقضاء على العصابة الانقلابية العميلة لإيران.

وأهاب المصدر بوسائل الإعلام بضرورة تحرى المصداقية وعدم الانسياق وراء المطابخ الإعلامية للمرتزقة العملاء المعروفة بكذبها وتضليلها .

ويأتى هذا التصريح فى أعقاب الحملات الإعلامية من جانب الوسائل الإعلامية المعارضة لهادى وللدور الحيوى الذى تقوم به الإمارات فى محافظات جنوب اليمن فى محاولة للوقيعة بين الطرفين والتى ازدادت بعد افتتاح مطار عدن والذى تكفلت الإمارات بإعادة تجهيزه فى فترة قياسية وقيامها بتأهيل المدارس والمستشفيات فى عدن وتقدمها فى حملات تطهير محافظات الجنوب من تنظيم القاعدة والعناصر الإرهابية والتى نجحت فى ذلك بصورة كبيرة .

وكان الرئيس هادى قد انتقد بشدة حملات مماثلة منذ حوالى شهر ودافع عن علاقة اليمن بدولة الإمارات ووصفها بالاستراتيجية، مؤكدا أن العلاقات التى تجمعه بقيادات الإمارات تقوم على قواعد ثابتة ومصالح مشتركة تتعلق بأمن الدولتين والمنطقة عموما.

وأكد هادى أن الحملة الإعلامية التى تتبناها بعض الوسائل الإعلامية وبعض ممن لا يدركون المصالح العليا للشعب اليمنى وشعوب دول مجلس التعاون لا تمثل السلطة الشرعية كما لا تمثل الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة لها .

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