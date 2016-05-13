أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئاسة اليمنية تنفى طلب تغيير القوات الإماراتية العاملة فى عدن

Google+ Print
الرئاسة اليمنية تنفى طلب تغيير القوات الإماراتية العاملة فى عدن الرئاسة اليمنية تنفى طلب تغيير القوات الإماراتية العاملة فى عدن

>نفى مصدر برئاسة الجمهورية اليمنية صحة الأنباء التى ترددت حول طلب الرئيس عبدربه منصور هادى من قيادة التحالف العربى تغيير القوات الإماراتية العاملة فى عدن .

وأكد المصدر فى تصريح نقله موقع /إقليم عدن/ القريب من ، اليوم /الجمعة/ - قوة ومتانة العلاقات مع دولة الإمارات والتى تعمدت بالدم من أجل استعادة الشرعية فى اليمن .

وأشاد المصدر بالجهود العربية وعلى رأسها والامارات وباقى دول الخليج والدول العربية المشاركة فى عمليات استعادة الشرعية والقضاء على العصابة الانقلابية العميلة لإيران.

وأهاب المصدر بوسائل الإعلام بضرورة تحرى المصداقية وعدم الانسياق وراء المطابخ الإعلامية للمرتزقة العملاء المعروفة بكذبها وتضليلها .

ويأتى هذا التصريح فى أعقاب الحملات الإعلامية من جانب الوسائل الإعلامية المعارضة لهادى وللدور الحيوى الذى تقوم به الإمارات فى محافظات جنوب اليمن فى محاولة للوقيعة بين الطرفين والتى ازدادت بعد افتتاح مطار عدن والذى تكفلت الإمارات بإعادة تجهيزه فى فترة قياسية وقيامها بتأهيل المدارس والمستشفيات فى عدن وتقدمها فى حملات تطهير محافظات الجنوب من تنظيم القاعدة والعناصر الإرهابية والتى نجحت فى ذلك بصورة كبيرة .

وكان الرئيس هادى قد انتقد بشدة حملات مماثلة منذ حوالى شهر ودافع عن علاقة اليمن بدولة الإمارات ووصفها بالاستراتيجية، مؤكدا أن العلاقات التى تجمعه بقيادات الإمارات تقوم على قواعد ثابتة ومصالح مشتركة تتعلق بأمن الدولتين والمنطقة عموما.

وأكد هادى أن الحملة الإعلامية التى تتبناها بعض الوسائل الإعلامية وبعض ممن لا يدركون المصالح العليا للشعب اليمنى وشعوب دول مجلس التعاون لا تمثل السلطة الشرعية كما لا تمثل الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة لها .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين