وزير الخارجية السعودى تريند على "تويتر" مصر.. تعرف على السبب

احتل وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، المرتبة السابعة فى قائمة المواضيع الأكثر تداولا على موقع تويتر للتدوين القصير فى مصر ، صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد تصريحاته بشأن الحوثيين فى اليمن، وتدشينه هاشتاج "الجبير الحوثيين جيراننا".

وكتب "الجبير" سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر للتدوين القصير، جاء فيها أن الحوثيين يظلون جزءاً من النسيج الاجتماعى لليمن، وأنه يجب عدم ترك المجال لبقاء داعش أو القاعدة فى اليمن ولا فى أى مكان آخر.

وقال "سواءً اختلفنا أو اتفقنا مع الحوثيين، فإنهم يظلون جزءًا من النسيج الاجتماعى لليمن" وتابع فى تغريدة تالية "بينما داعش والقاعدة تنظيمات إرهابية يجب عدم ترك المجال لهم للبقاء لا فى اليمن ولا فى أى مكان آخر فى العالم".

وتمكن الهاشتاج من إثارة حالة واسعة من الحوار على موقع التغريدات القصيرة، وجمع أكثر من 47.2 ألف تغريدة حتى لحظات كتابة هذا الخبر.

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