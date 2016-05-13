واشنطن بوست: مقتل مصطفى بدر الدين ضربة قوية لحزب الله

قالت صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية، إن مقتل مصطفى بدر الدين، القائد العسكرى بحزب الله، والذى تم الإعلان عنه صباح اليوم، الجمعة، يمثل ضربة كبرى للميليشيا الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مقتل بدر الدين البالغ من العمر 55 عاما، يأتى مع معاناة حزب الله فى التوازن بين محاربة عدوه التقليدى إسرائيل، مع تدخله المكلف فى الصراع السورى من أجل دعم قوات الرئيس السورى بشار الأسد.

وأوضحت الصحيفة أن بدر الدين هو أرفع مسئول لحزب الله يتم قتله فى سوريا، وكان على صلة بالهجمات التى استهدفت البعثتين الأمريكية والفرنسية فى الكويت عام 1983، بين أربعة أشخاص وجهت إليهم محكمة العدل الدولية فى لاهاى تهمة المشاركة فى اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى السابق رفيق الحريرى.

وتحدثت الصحيفة عما تناقلته وسائل إعلام لبنانية عن قتل إسرائيل لبدر الدين، وقالت إن الدولة العبرية لا تؤكد عامة أو تنفى تورطها فى مثل هذ الهجمات.

ووفقا للحكومة الأمريكية، فإن بدر الدين قاد عمليات حزب الله العسكرية فى سوريا، وهو التدخل الذى يشمل آلاف من مسلحى الجماعة الشيعية الذين كانوا يشنون معارك برية مكثفة ضد القوات المعارضة للأسد.

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