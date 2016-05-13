مقتل 12 شخصًا مدنيًا في هجوم مسلح لمجهولين في العراق

أعلن مصدر أمني في شرطة محافظة صلاح الدين العراقية، مقتل 12 شخصا مدنيا في هجوم مسلح نفذه مجهولون.

> وقالت مصادر بالشرطة وأخرى طبية، اليوم الجمعة، بحسب “سكاي نيوز عربية” إن ثلاثة مسلحين فتحوا النار على مقهى شهير في بلدة بلد بشمال العراق الليلة الماضية فقتلوا 12 شخصا وأصابوا 25 آخرين. حسب رويترز.

واستهدف الهجوم مقهى ونقطة تفتيش أمنية في قضاء بلد تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، بحسب مصادر سكاي نيوز عربية.

وذكرت منابر عراقية أن قوات الأمن فرضت طوقا على مكان الهجوم، كما نفذت عملية دهم بحثا عن المسلحين الفارين.