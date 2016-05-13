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السفن البنمية تتصدر قائمة عملاء قناة السويس خلال 3 أشهر

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السفن البنمية تتصدر قائمة عملاء قناة السويس خلال 3 أشهر السفن البنمية تتصدر قائمة عملاء قناة السويس خلال 3 أشهر

أكدت الأحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس تصدر السفن البنمية قائمة عملاء قناة السويس خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي.

يأتي ذلك بإجمالي 604 سفن بحمولات بلغت 37 مليونًا و762 ألف طن مقابل 574 سفينة بحمولات بلغت 43 مليونا و488 ألف طن خلال الثلاثة أشهر المقابلة من العام الماضي 2015، بزيادة بلغت نسبتها 5.2% لأعداد السفن العابرة وقرابة 5ر9% للحمولات المنقولة.

وجاء في المرتبة الثانية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، تلتها السفن التابعة لجزر المارشال بإجمالي 488 سفينة بحمولات بلغت 28 مليونا و960 ألف طن مقابل 434 سفينة بحمولات بلغت 27 مليونًا و292 ألف طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزياده بلغت نسبتها 12.4% لاعداد السفن وقرابة 1ر6% للحمولات المنقولة.

وجاءت السفن الليبيرية في المرتبة الثالثة حيث بلغت 502 سفينة بحمولات بلغت 27 مليونًا و58 ألف طن مقابل 533 سفينة بحمولات بلغت 29 مليونا و 685 ألف طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بإنخفاض ملحوظ في أعداد وحمولات السفن العابرة بلغت نسبته 5.8% لأعداد السفن العابرة وقرابة 8.8% للحمولات المنقولة.

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