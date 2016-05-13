وزير الآثار بأسوان: الدولة ترحب بالمستثمرين الجادين فى خدمة التنمية بمصر

قال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، إن السفير الأمريكى ستيفن بيكروفت، أبلغه بأنه فخور بقوة إرادة المصريين، وأبلغه أن المصريين أصحاب قوة بشرية فريدة وإرادة أيضًا تمكنهم من تحقيق المعجزات.

وأضاف وزير الآثار خلال كلمته فى افتتاح مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد إدفو فى أسوان اليوم الجمعة، أن الدولة ترحب بأى مستثمر وشريك خدمى يسعى للتنمية الجادة فى مصر.

وقدم العنانى الشكر للسفارة الأمريكية والوكالة الدولية للتنمية والشركات المنفذة لمشروع خفض المياه الجوفية، مشيرًا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مولت 70 مشروعًا فى عدد من محافظات الجمهورية بمصر، وكانت مهتمة فى معظمها بمشروعات السياحة والآثار.

وزير الآثار وسفير واشنطن يصلان معبد إدفو لافتتاح مشروع تخفيض المياه الجوفية

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