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التحفظ على 25 طن قمح غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل تشوينها بأسيوط

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التحفظ على 25 طن قمح غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل تشوينها بأسيوط التحفظ على 25 طن قمح غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل تشوينها بأسيوط
ألقى ضباط مباحث بأسيوط القبض على 6 أشخاص بحوزتهما 25 طن قمح مختلط بالسوس والحشرات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسيوط أثناء محاولة توريدها لصوامع وشون المحافظة.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مباحث التموين يفيد ضبط "مدحت. ش. ف" 55 سنة سائق ومقيم بلوط – القوصية، و"علاء. ر. ع" 52 سنة تاجر غلال ومقيم بلوط – القوصية أثناء قيامهما بتوريد 3 أطنان من الاقماح القديمة مخزنة من محاصيل أعوام سابقة مملؤة بالحشرات والأتربة والسوس وغير صالحة للاستهلاك الآدمى طبقا لقرار اللجان الفنية لشونة بنك التنمية بالقوصية، وتم التحفظ على السيارة وحمولتها.

وضبط "طاهر. م. ع. م" 44 سنة سائق ومقيم بنى حسين – مركز أسيوط، و"قاعود. أ. م. ع" 1992 24 سنة مزارع ومقيم منقباد – مركز أسيوط وحال قيامهما بتوريد 500 13 ثلاثة عشر طنا وخمسمائة كيلو من الأقماح القديمة مخزنة من محاصيل أعوام ومملوءة بالحشرات والأتربة والسوس وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما أكدت اللجان الفنية لشونة شركة مطاحن الوسطى الكائنة بنزلة عبد اللاه – مركز أسيوط.

وبمواجهة المتهمين بواقعة الضبط أقر الأول أنه سائق بالأجر، وأن حمولة السيارة ملك الثانى والذى أقر الواقعة، وتم التحفظ على السيارة وحمولتها من الأقماح غير الصالحة بالشونة شركة.

كما تم ضبط "علاء. ف. ع. أ" 38 سنة سائق ومقيم شركة فريال – ثان أسيوط، و"جمال. م. ج. ج" 52 سنة تاجر غلال ومقيم شركة فريال – ثان أسيوط وحال قيامهما بتوريد 9 تسعة أطنان من الأقماح القديمة مخزنة من محاصيل أعوام سابقة ومملوءة بالحشرات والأتربة والسوس وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما أكدت اللجان لشونة شركة مطاحن مصر الوسطى الكائنة بنزلة عبد اللاه – مركز أسيوط.

وبمواجهة المتهمين بواقعة الضبط أقر الأول أنة سائق بالأجر، وأن حمولة السيارة ملك الثانى، الذى أقر الواقعة.

وقد تم التحفظ على السيارة وحمولتها من الأقماح غير الصالحة بشونة الشركة.


>ضبط 25 قطعة سلاح غير مرخصة خلال حملة أمنية بأسيوط
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مصر 365

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