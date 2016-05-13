التموين: افتتاح 80 مول و1350 منفذا غذائيا لخدمة المواطنين بالمحافظات خلال 6 أشعر

أعلن الدكتور خالد حنفى ، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إفتتاح خلال 6 شهور 80 سلسلة تجارية كبرى وحوالى 1350 سلسلة غذائية متنقلة فى معظم محافظات الجمهورية، وذلك بإستثمارات تقدر بنحو 2 مليار و300 مليون جنيه وهى إستثمارات محلية وعربية وعالمية توفر نحو 40 ألف فرصة عمل، وذلك ضمن المرحلة الاولى من الأراضى التى طرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين على المستثمرين لإقامة سلاسل تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة.

وأكد فى بيان اليوم، أن إقامة السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية تأتى فى إطارالمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بقطاع التجارة الداخلية وإقامة سلاسل تجارية التى تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وإتاحة فرص العمل وتطوير وتحديث قطاع التجارة الداخلية وتنمية القطاعين الإنتاجى والصناعى وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، مشيرا إلى أن السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية تنفذ حاليا فى محافظات بحرى وقبلى ومنطقة القناة وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية والفيوم ومرسى مطروح وبنى سويف والمنيا وكفر الشيخ والبحيرة والاسماعيلية والسويس.

وأضاف، أنه جارى حاليا الإنتهاء من تنفيذ السلاسل الغذائية المتنقلة وهى السيارات المحملة بالسلع الغذائية وتتضمن 350 سيارة حمولة كل واحدة 5 طن و1000 سيارة حمولة 1.5 طن وهو مشروع يتم بالتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعى ومؤسسة تحيا مصر.

وقالت أحلام رشدى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالى الإستثمارات التى تم ضخها من قبل المستثمرين فى المرحلة الاولى لإقامة السلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية والمراكز اللوجستية لحفظ الحبوب والخضر والفاكهة على الأراضى التى تم طرحها من قبل جهاز تنمية التجارة حوالى 6 مليار جنيه توفر نحو 110 ألف فرصة عمل وهى إستثمارات محلية وسعودية وإماراتية وكويتية وبحرينية وفرنسية وأمريكية موضحة أنه بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة وذلك بطرح الأراضى على المستثمرين وأصحاب الانشطة التجارية لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة وذلك فى 8 محافظات وهى السويس وقنا وأسيوط والبحر الاحمر ومرسى مطروح وبنى سويف والدقهلية والاقصر بإجمالى مساحات مليون و591 ألف و800 متر مربع.

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