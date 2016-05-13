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رحيل «إبراهيموفيتش» عن باريس سان جيرمان

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ابراهيموفيتش

ابراهيموفيتش

أعلن السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى رحيله رسمياً عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجارى.

وكتب إبراهيموفيتش، فى تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر” اليوم: “غدا آخر مباراة لى فى حديقة الأمراء، حضرت ملكا وأرحل وأنا أسطورة”.

ويلتقى باريس سان جيرمان مع نانت غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى، فيما يخوض آخر مبارياته هذا الموسم يوم 21 مايو أمام مارسيليا فى نهائى كأس فرنسا بملعب “بارك دى فرانس”.

 ولعب إبراهيموفيتش 4 سنوات مع باريس سان جيرمان الفرنسى، قاد خلالها الفريق لحصد العديد من البطولات والألقاب، كما يعد الهداف التاريخى للفريق.

صورة التغريدة

صورة التغريدة

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