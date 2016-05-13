"الزراعة": استلام 2.3 مليون طن قمح محلى ..وخطوط ساخنة لتقلى شكاوى الفلاحين

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن إجمالى كميات القمح المحلى التى تم توريدها حتى الآن للشون والصوامع ومراكز التوريد المختلفة على مستوى الجمهورية، بلغت 2 مليون و327 ألف و 186 طن.

وقالت الوزارة فى بيان لها ، أن عمليات التوريد شهدت مؤخراً سيولة كبيرة جداً، حيث تسلمت الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعى حتى الآن حوالى 531 ألف و918 طن من القمح، وتسلمت المطاحن 687 ألف و667 طن، بينما تسلمت الشركتين المصرية والعامة للصوامع حتى الآن 584 ألف و558 طن، و523 ألف و43 طن، على التوالي.

وأوضح البيان ، أن هناك عدد من مزارعى القمح لازالوا يواصلون عمليات حصاد المحصول حتى الآن، حيث بلغت اجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم حوالى 3 مليون ، و439 ألف و246 فدان ، على مستوى الجمهورية، لافتاً الى ان مزارعى القمح يقومون بعمليات التوريد مباشرة فور الانتهاء من حصاد المحصول.

وتابعت الوزارة ، أن قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بفتح الشون الترابية على مستوى الجمهورية لاستيعاب كميات القمح الموردة، كان لها كبير الأثر فى التيسير على المزارعين، فضلاً عن قرار مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية فى عملية التوريد بإستلام الأقماح من المزارعين، وتوريدها بمعرفتها للشون ومراكز التوريد المختلفة، عالجت مشاكل التكدس والزحام أمام مراكز التوريد المختلفة، لافتة الى ان الجمعيات الزراعية تقوم دفع مستحقات المزارعين مباشرة بعد استلام الاقماح منهم وفرزها.

وجددت الوزارة مناشدتها لمزارعى القمح الذين تواجههم أى عقبة خلال توريدهم للمحصول، عدم التردد فى التواصل مع الوزارة على الارقام التى تم تخصيصها للتواصل مع مشاكل مزارعي القمح، بالمحافظات المختلفة، خلال عملية التوريد على مدار اليوم، وهي 0233373359 – 0233373421 ، او عبر الفاكس على الرقم: 0237622364، فضلاً عن الخط الذى تم تخصيصه ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وهو 0233327042.

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