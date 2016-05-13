وزير الزراعة من روما : يدعو للتعاون بين دول المنطقة لرفع مستوى الامن الغذائى

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى،إن الأزمات التى تمر بها المنطقة حالياً، انعكست بشكل سلبى على اوضاع الأمن الغذائى والقطاع الزراعى بصفة عامة، وهو الأمر الذي يمثل تحدياً كبيراً لدول المنطقة للعمل على تكاتف الجهود والتعاون المشترك من أجل رفع مستويات الامن الغذائي بها ، جاء ذلك خلال لقاء عصام فايد ، المدير العام لمنظمة الفاو، وعدد من وزراء الزراعة بالمنطقة، على هامش فعاليات الدورة 33 للمؤتمر الاقليمى للشرق الأدنى والذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في روما.

وأشار وزير الزراعة فى بيان اليوم ، الى أن مصر تثمن الدور الذى تقوم به منظمة الفاو فيما يتعلق بدعم ثبات القطاع الزراعى أمام هذه الأزمات التى تمر بها المنطقة، داعياً الى ضرورة التعاون مع المنظمة، من أجل زيادة دعم برامج التنمية الزراعية في المنطقة، والتي تمثل أهمية قصوى في المرحلة الحالية.

وأوضح فايد، أنه على المنظمات الدولية المعنية بقضايا الغذاء والازمات الانسانية، العمل على التعاون مع منظمة الفاو، والتنسيق معها، وخاصة برنامج الغذاء العالمي الذي يقوم بدور هام في جهود الإغاثة في عدد من دول الإقليم, خاصة في سوريا والعراق واليمن والسودان وليبيا.

وأكد وزير أن هناك علاقة قوية بين تحقيق الأمن الغذائى وتحقيق السلام، وأن منظمة الفاو عليها أن تعمل حالياً على تعزيز الإدراك الدولى لهذه العلاقة الترابطية، فضلاً عن حشد الموارد من شركاء التنمية لتمويل برامج التنمية الزراعية في دول الإقليم.

وشارك فايد على هامش فعاليات الدورة، فى الاجتماعات الوزارية لدول مجموعة الشرق الادنى وشمال افريقيا، والتى شارك فيها وزارء الزراعة من مصر ولبنان و الكويت و الاردن والسودان وسوريا و الجزائر و موريتانيا و اليمن، وذلك لبحث سبل التعاون الزراعى المشترك بين بلدان المنطقة، وتحقيق الأمن الغذائى لشعوبها.

وقال وزير الزراعة، إن الاجتماعات ناقشت عدد من الموضوع المتعلقة بالسياسيات الزراعية والغذائية، على المستويين الاقليمى والعالمى، مثل مساهمة الثروة الحيوانية فى تحقيق الامن الغذائى فى الاقليم والاستراتيجية التى اتبعتها المنظمة لادارة مخاطر الامراض الحيوانية و الحد منها ووضع نظم مستدامة للاغذية الحيوانية بالاضافة الى تعزيز حوكمة الخدمات البيطرية بهدف الوقاية من الامراض.

وجدد فايد دعوته لخوسيه دا سيلفا مدير عام المنظمة، لزيارة مصر للوقوف على التطورات التى تشهدها حالياً في المجال الزراعى، وتحقيق الأمن الغذائى، لافتاً الى أن مصر تتطلع الى المزيد من التعاون مع المنظمة،لإنجاز عدد من المشروعات التى تهدف الى تعزيز الأمن الغذائى، والارتقاء بأداء قطاع الزراعة فى مصر، خاصة وأن المنظمة وافقت على تقديم الدعم الفنى لتطوير مشروع المليون ونصف المليون فدان، مما سيكون له كبير الأثر في تحقيق التنمية المستدامة.

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