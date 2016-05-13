تعرف على الطرق الآمنة لعلاج الوسواس القهرى.. ابعد عن الخرافات

ما هو الوسواس القهرى؟

طرق آمنة لعلاج الوسواس القهرى

نلاحظ تكرار بعض التصرفات فى حياتنا ظنًا منا عدم دقة الصنع، ولكن مع استمرار هذا الهاجس يكون الفرد قد أصيب بالوسواس القهرى.>الوسواس القهرى هو أحد الاضطرابات النفسية التى تصيب ما يقرب من 2% إلى 3% فى العالم بسبب عوامل وراثية أو نفسية واجتماعية، وهو عبارة عن اضطراب نفسى بوجود أفكار غير منطقية ملحة ومسيطرة على الشخص، وغالبًا ما يعانى الفرد من الوسواس القهرى لسنوات كثيرة قبل الذهاب للطبيب للتعامل مع الحالة بشكل صحيح.>ويقدم الموقع الأمريكى "health" طرق العلاج الموصى بها عالميًا لعلاج الوسواس القهرى حتى لا ينخرط المرضى فى طرق علاج غير آمنة، ومن طرق العلاج الآمنة

1. العلاج بالعقاقير.. وهو عقار معروف يؤخذ بوصف من الطبيب على حسب حالة المريض ولا يتم صرفه بدون روشته رسمية من الطبيب، ويميل الأطباء للاستعانة بتركيبة دواء "ssri" وهى مجموعة من المركبات التى تستخدم كمضادات للاكتئاب واضطرابات القلق وبعض الاضطرابات الشخصية، ويتم استخدامها أحيانًا فى علاج بعض حالات الأرق.

ولكن ظهر لهذا المركب آثار جانبية كثيرة مثل ضيق فى الجهاز الهضمى، أرق، انخفاض الرغبة الجنسية.

2. العلاج السلوكى.. ويعتبره بعض الأطباء أسلوب علاج أكثر فعالية حيث يتم بالتفاعل مع المريض والدخول فى حياته وطقوس يومه ليغيرها، وهو الحل الأمثل لمن يصابون بالوسواس القهرى من الدرجة الخفيفة لأنه يعيدهم إلى حياتهم الطبيعية سريعا خلال 3 أشهر أو 5 على الأكثر مع جلسات الطبيب النفسى الأسبوعية، والهدف من العلاج السلوكى هو تغيير تدريجيا نمط سلوك الفرد فى يومه.

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