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الإفراط فى استخدام وسائل التواصل يجعلك فريسة لاضطرابات الطعام

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الإفراط فى استخدام وسائل التواصل يجعلك فريسة لاضطرابات الطعام الإفراط فى استخدام وسائل التواصل يجعلك فريسة لاضطرابات الطعام
كشفت دراسة طبية أن الإفراط فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك" و"إنستجرام" وغيرها، يؤدى إلى خلل فى سلوكيات الشباب.

وخلال الدراسة أشار الباحثون إلى أن التواصل من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية يجمع بين العديد من الجوانب البصرية ووسائل الإعلام التقليدية وهو ما يمكن أن يؤدى إلى القلق من تناول الطعام للحفاظ على صورة الجسم دون الوقوع فريسة للبدانة، وهو ما يدفع نحو اضطرابات الطعام.

وأوضح الباحثون أن اضطرابات الطعام قد تشمل فقدان الشهية العصبى الاناروكسيا والشراهة البوليميا وهما ما يؤثران سلبا على وظائف الجسم واختلال قدرته على تناول الطعام.


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