11 وصفة منزلية تغنى عن الأدوية.. التفاح "المفروم" لعلاج الصداع

يعتمد الكثيرون فى حياتهم اليومية على تعاطى الكثير من الأدوية والمسكنات التى تؤدى إلى حدوث مشاكل فى الكليتين، وذلك بغرض تخفيف بعض الآلام التى تنتج عن الإصابة ببعض المشاكل المرضية كالصداع أو آلام الحيض واحتقان الأنف وغيرها، وأيضًا يلجأ البعض إلى استخدام المواد الكيميائية لصبغ الشعر أو لعلاج قشرة الرأس وغيرها، لكن قد يوجد لها تأثير سلبى على الصحة والعديد من الآثار الجانبية.

وفى هذا الإطار ذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، 11 علاجًا منزليًا يغنى عن استخدام الأدوية فى علاج المشاكل المرضية التى يمر بها بعض الأشخاص، والتى تشمل الآتى:

1- بالنسبة للآم الحيض، وفقًا للتقرير فالعلاج المنزلى المناسب لها عصر من 2 إلى 3 ليمونات على ماء بارد ويتم شرب المشروب يوميًا، ما يقلل من الآلام الناتجة عن الحيض، إضافة أوراق البقدونس الجافة إلى كوب من الماء المغلى حل جيد ويتم تناوله مرتين فى اليوم ليقلل من الآلام الحيض.

>2- الصداع المزمن: يتم علاجه عن طريق تقشير ثمرة من التفاح وفرمها ومزجها بقليل من الملح، ويتم تناوله أول فى الصباح عند الاستيقاظ من النوم .

>3- انتفاخ البطن: يتم علاجه من خلال مزج حوالى ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم فى كوب ماء ويتم شربها، فتساعد على تهدئة الألم الناتج عن انتفاخ البطن.

>4- التهاب الحلق: ووفقًا للتقرير يتم غلى من 2 إلى 3 أوراق من الريحان فى الماء على نار هادئة حتى يتم استخراج المادة المتواجدة به، ويتم استخدامها للغرغرة.

> 5-تقرحات الفم: يتم علاجها من خلال الموز الناضج مع إضافة العسل النحل ويتم تحويلها إلى عجينة ويتم وضعها على الأماكن المتضررة فى الفم بشكل يومى.

>6-احتقان الجيوب الأنفية: ومن الوصفات المنزلية التى تساعد فى التغلب عليه، مزج خل التفاح مع قليل من مسحوق الفلفل الحار فى أقل من نصف كوب من الماء الدافئ ويتم الاستنشاق به على الأقل مرتين فى اليوم.

>7-الربو: لعلاج الربو يتم خلط ملعقة من عسل النحل مع نصف ملعقة قرفة ويتم تناولها قبل النوم.

>8- قشرة الرأس: ويتم علاج قشرة الرأس عن طريق مزج زيت الكافور مع جوز الهند ويتم وضع الخليط على الرأس يوميًا قبل النوم ويغسل فى الصباح.

>9- شيب الشعر: ومن الممكن التغلب عليه من خلال مزج بعض أوراق الأملا الجافة مع زيت جوز الهند وتركه يغلى حتى تتحول أوراق الأملا إلى اللون الأسود، ويدلك بها جلد فروة الرأس بشكل يومى.

>10- الهالات السوداء: من الممكن التغلب على هذه المشكلة التى يعانى منها الكثيرون بسبب الإرهاق أو الإجهاد من خلال مزيج من عصير البرتقال مع الجلسرين حتى يتم تخفيفها.

>11- السعال والبرد: من الوصفات المنزلية التى تستخدم لعلاج البرد والسعال دون اللجوء للمضادات الحيوية، الزنجبيل بالعسل النحل، أو خلط المستردة بالماء، وتناول فصوص الثوم.

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