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اليوم.. بدء توريد القمح إلى الشون الترابية في سوهاج

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اليوم.. بدء توريد القمح إلى الشون الترابية في سوهاج اليوم.. بدء توريد القمح إلى الشون الترابية في سوهاج

مراسل – «ONA»

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، إنه تقرر توريد القمح من المزارعين إلى الشون الترابية، بعد أن قاربت صوامع المطاحن على الإمتلاء.

أوضح محافظ سوهاج، في تصريحات صحفية، أنه تم التنسيق مع المسئولين بشركة مطاحن العليا، لتسليم المزارعين اجولة من الخيش اللازمه لتعبئة الأقماح وتسليمها للشون الترابية عقب امتلاء صوامع الغلال الخاصة لمطاحن سوهاج، والتي تستوعب 30 ألف طن سعة تخزينية، وقاربت بالفعل على استيعاب الكمية المقرره؛ حيث تم توريد حوال 22719,370 طن حتي اليوم.

وأشار إلى أنه تم توريد 711 طنا من الاقماح إلى شونة مطحن طما، والذى تبلغ سعته التخزينية 700طنا، كما تم التنسيق مع مدير البنك الرئيسي للتنمية والزراعة، لإتخاذ الإجراءات الخاصة بتجهيز شونه مشطا كبديل لإستقبال الأقماح عقب ورود تعليمات من الوزارة بتشغيل جميع الشون الترابية بالمحافظة، والتى ستقوم بإستلام القمح من المزارعين اليوم الجمعة.

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