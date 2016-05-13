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التحقيق مع خادم سابق لدى ترامب لدعوته إلى قتل الرئيس الأمريكي أوباما

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التحقيق مع خادم سابق لدى ترامب لدعوته إلى قتل الرئيس الأمريكي أوباما التحقيق مع خادم سابق لدى ترامب لدعوته إلى قتل الرئيس الأمريكي أوباما

وأوباما

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، أنه سيجري تحقيقا في الدعوة التي أطلقها كبير الخدم السابق للمرشح الجمهوري المفترض في انتخابات الرئاسة الامريكية الملياردير دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لقتل الرئيس الأمريكي باراك اوباما.

وكتب انتوني سينيسال على حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك” أن الرئيس أوباما كيني مزور يستحق القتل بتهمة الخيانة العظمى، متابعا سينيسال نه كان يتعين ضرب أوباما بالنار منذ فترة رئاسته الأولى لأنه عدو وعميل.

وأعلن جهاز الخدمة السرية – في بيان أصدره أمس الخميس – أنه على علم بالمسألة وأنه سيجري التحقيق المناسب.

وكان سينيسال البالغ من العمر 84 عاما قد كتب العديد من التعليقات المثيرة على حسابه الشخصي بـ”فيس بوك”، داعيا إلى قتل أوباما زاعما أنه مسلم.

كما أنه استهدف المرشحة الديموقراطية الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، واصفا اياها بالكاذبة والقاتلة.

من ناحية أخرى صرحت هوب هيكس المتحدثة باسم حملة ترامب الانتخابية أن سينيسيال لم يعد يعمل في ضيعة ترامب في “مارا لاجو” بولاية فلوريدا منذ سنوات، مؤكدة أن الحملة تستنكر تماما البيانات التي أصدرها سينيسال.

يذكر أن سينيسال عمل لدى الملياردير ترامب لأكثر من 17 عاما ثم تقاعد عام 2009.

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