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فيديو.. البخل يسيطر على عادل إمام في برومو «مأمون وشركاه»

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فيديو.. البخل يسيطر على عادل إمام في برومو «مأمون وشركاه» فيديو.. البخل يسيطر على عادل إمام في برومو «مأمون وشركاه»

عادل إمام

طرحت قنوات “إم بي سي ”، مساء أمس، البرومو التشويقي الأول لمسلسل “مأمون وشركاه” للزعيم عادل إمام، المقرر عرضه في موسم دراما شهر رمضان المقبل .

وظهر الزعيم، خلال البرومو، في صدام عائلي مع لبلبة، كما أنه يظهر حالة من البخل الشديدة مع حفيده، الذي يتعجب من تصرفات جده الغريبة.

يذكر أن مسلسل “مأمون وشركاه” يشارك في بطولته كل من “خالد سليم ومصطفى فهمى ولبلبة وكمال أبو رية وخالد سرحان وأحمد فؤاد سليم وتامر هجرس وحمزة العيلى وريم مصطفى، منتج فنى هانى كشكوش”، تأليف يوسف معاطى، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج رامى إمام.

وتدور أحداثه حول “مأمون” الرجل البخيل للغاية، الذي يهرب أولاده من بخله الشديد ويتفرقون بعيدا عنه، حتى أن زوجته تطلب الطلاق، حتى يكتشف الجميع في النهاية، أنه يمتلك أموالا طائلة، لتبدأ مفارقات البحث عن مكان اختباء هذه الأموال.

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