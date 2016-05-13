نهاية أغسطس.. إيقاف مفكرة «شروق الشمس»

قررت شركة مايكروسوفت إيقاف تطبيق “مفكرة شروق الشمس” في نهاية أغسطس المقبل.

> وحسب ما ذكر موقع التطبيق في بيان، الأربعاء، نقلته “سكاي نيوز عربية” فإنه مع حلول 31 أغسطس فلن تقوم الشركة بأي تحديث أو إصلاح أي خلل على التطبيق، كما لن تقدم مايكروسوفت دعما فنيا للمستخدمين، وذلك قبل أن يتوقف التطبيق عن العمل كليا.

وسيختفي التطبيق أيضا من متاجر التطبيقات للأجهزة الذكية.

ووصف البيان أمر إغلاق التطبيق بـ” المفجع” بعد كل الجهود التي بذلها الطاقم في تقديم التطبيق بالميزات التي نالت إعجاب المستخدمين.

وكانت مايكروسوفت استحوذت العام الماضي على التطبيق، ودمجته مع تطبيق “أوتلوك” لمساعدة المستخدمين في جدولة مهامهم واجتماعاتهم وتدوين ملاحظاتهم اليومية.