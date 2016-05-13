إحباط محاولة عاطل بيع سيارة مسروقة لتجار مخدرات فى القناطر بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطل أثناء بيعه سيارة مسروقة لتجار مخدرات بأبو الغيط فى القناطر، حيث تبين أنه سرقها من صاحب معرض سيارات لبيعها والإنفاق من ثمنها على المخدرات التى يدمنها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، مفادها تواجد شخص مجهول يستقل سيارة تحمل رقم "1365 ط د و" محاولاً بيعها لدى تجار المخدرات بناحية أبو الغيط.

أخطر اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية، وأكدت تحريات العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا، صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى "عادل س م" 26 سنة من محافظة الدقهلية.

وبالكشف عن السيارة تبين أنها تحمل شاسية رقم 43366 – موتور رقم 537389 – موديل 1999 مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 7334 جنح قسم مطروح لسنة 2016 م بلاغ المواطن "حسام ح" صاحب معرض سيارات بمرسى مطروح.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بسرقة السيارة أثناء عمله لدى المبلغ بمعرض السيارات منذ 3 أيام، لبيعها للإنفاق على تعاطيه المواد المخدرة، وباستدعاء مالك السيارة أيد ما جاء بالفحص وأقوال المتهم، وتم اتخاذ إجراءات كف البحث عن السيارة فى حينه.

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