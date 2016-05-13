المترو: التذكرة بتكلفنا 10 جنيهات وخسائرنا 70.5 مليون شهريا

أكد المهندس سامى عبد التواب، المشرف على قطاع التسويق بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ومساعد رئيس الشركة، أن التذكرة تكلف الشركة 10 جنيهات، مستطردا: "التذكرة اللى بنبيعها بجنيه واحد بتكلفنا 10 جنيهات وبنحبث عن مصادر بديلة لزيادة الإيراد لتقليل الخسائر بين تكلفة التشغيل وفرق قيمة التذكرة".

وأضاف المهندس عبد التواب لـ"اليوم السابع" أن شركة المترو تبحث عن مصادر بديلة من خلال المحلات التجارية والأكشاك التى يتم إنشاؤها على أرصفة المحطات لزيادة الإيرادات بما يقلل خسائر المرفق الشهرية التى تقدر بـ20.5 مليون جنيه، مستطردا: "نحاول زيادة الإيراد حتى وإن كانت هذه المصادر ستحقق نقطة واحدة من أصل 10 نقاط تمثل تكلفة التذكرة".

ولفت المهندس عبد التواب إلى أن خسائر الـ20.5 مليون جنيه بدون تكلفة الإهلاك التى تبلغ وحدها شهريا حوالى 50 مليون جنيه تمثل قيمة القطارات والبنية الأساسية، التى يتم تمويلها من موازنة الدولة، بما يعنى أن خسائر فرق تكلفة التشغيل وتكلفة الإهلاك 70.5 مليون جنيه.

- "المترو": شبكات المحمول تغطى الخط الثالث لأول مرة منذ تشغيله

>