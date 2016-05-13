تعرف على أرقام الحماية المدنية وقطاعات الداخلية لتلقى بلاغات المواطنين

جددت قطاعات وزارة الداخلية، الإعلان عن الأرقام التى تتلقى عليها شكاوى وبلاغات واستفسارات المواطنين، خاصة قطاع الحماية المدنية، فى ظل زيادة معدلات حوادث الحرائق فى البلاد.

وتستقبل إدارة الحماية المدنية بلاغات المواطنين على الرقم السريع (122) بشأن الحرائق، وتم تخصص رقم (180) لتلقى بلاغات الاشتباه فى وجود مفرقعات .

مشروع الخدمة الصوتية بوزارة الداخلية على الهاتف رقم 27979700 للاستعلام عن كافة الخدمات الجماهيرية والأوراق المطلوبة لها .

قطاع حقوق الإنسان يخصص البريد الإلكترونى e.humamrightssector@moi.gov.eg)) والأرقام التليفونية (01126977222 – 01126977333 – 01126977444) للتواصل مع المواطنين .

قطاع مصلحة الأمن العام "الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام" تخصص أرقام (24888888 – 24884500 - 115) للتواصل مع المواطنين بشأن الإبلاغ عن الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

الإدارة العامة للمرور تخصص رقمى (01221110000 – 24021233/02) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة .

مرور القاهرة تفعل خط الاتصال رقم (136) للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة المرورية والإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص).

الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تخصص رقمى (27921395– 27921396) للإبلاغ عن أى جرائم .

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