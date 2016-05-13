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وزير الإسكان: سحب 176 ألف كراسة شروط لأراضى القرعة.. و30 ألف سددوا مقدمات الحجز

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وزير الإسكان: سحب 176 ألف كراسة شروط لأراضى القرعة.. و30 ألف سددوا مقدمات الحجز وزير الإسكان: سحب 176 ألف كراسة شروط لأراضى القرعة.. و30 ألف سددوا مقدمات الحجز
تأكيدا لما نشره اليوم السابع، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن عدد كراسات شروط حجز وحدات الاسكان الاجتماعى، التى تم سحبها من مكاتب البريد حتى الآن بلغ 455560 كراسة، وما زال سحب الكراسات مستمرا حتى 23 مايو الجارى، بينما بلغ عدد من قاموا بدفع مقدمات حجز وحدات الإسكان الاجتماعى، بفروع مكاتب البريد 81671، ومازال دفع المقدمات مستمرا حتى نهاية مايو الجارى.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن بدء حجز أكثر من 500 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وهو الطرح الأضخم فى تاريخ الوزارة، ويتم حاليا سحب الكراسات، ودفع مقدمات الحجز بمكاتب البريد.

فى الوقت نفسه أعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن عدد كراسات شروط حجز أراضى القرعة، التى تم سحبها من فروع بنك التعمير والإسكان حتى الآن بلغ 176982 كراسة، بينما بلغ عدد من سددوا مقدمات الحجز 30441، منهم 25780 لأراضى الاسكان الاجتماعى، و3148 للأراضى المتميزة، و1477 للأراضى الأكثر تميزا.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن بدء سحب كراسات الشروط، ودفع مقدمات الحجز لأضخم طرح لأراضى القرعة، بفروع بنك التعمير والإسكان المختلفة، حيث تم طرح 21398 قطعة أرض تناسب مختلف الشرائح فى 21 مدينة جديدة، على مستوى الجمهورية.

وفى هذا الإطار أكد المهندس محمد الألفى، العضو المنتدب للشئون الهندسية والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، استمرار بيع كراسات الشروط الخاصة بقطع أراضى القرعة، وتشمل: أراضى الإسكان الاجتماعى، والمتميز، والأكثر تميزاً، وذلك حتى انتهاء مدة الحجز يوم الخميس 2/6/2016، خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً.

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