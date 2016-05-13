بالصور.. وكيل صحة الأقصر: افتتاح مركز علاج فيروس سى بالحبيل خلال أيام

أعلنت الدكتورة ناهد محمد أحمد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة لمركز علاج أمراض الكبد وفيروس سى ومقره بمستشفى الحميات بمنطقة الحبيل بمدينة البياضية بالأقصر، وسيتم افتتاح خلال أيام.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أنه تم تزويد المركز بأحدث الأجهزة الطبية والتى تشمل وحدة مناظير متكاملة، وجهاز تحليل فيروس سى "بى سى ار"، بجانب تجهيز المعامل والصيدلية ومد المركز بالأجهزة المتطورة، كما يحتوى على أحدث الأجهزة العالمية لعلاج "فيروس سى" من قبل الوزارة، وذلك بتكلفة إجمالية لكافة التجهيزات الطبية بلغت نحو 7 ملايين جنيه.

وأوضحت الدكتورة ناهد محمد أحمد، أن المركز تم إنشاؤه عن طريق بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر، والذى قام بتجهيز البنية الاساسية للمركز، وذلك للتخفيف عن المرضى الذين يقطعون مسافة كبيرة لمحافظة قنا لصرف علاج السوفالدى ومتابعة حالات المرضى، مشيرة إلى أهمية وجوده بالأقصر ليس لمجرد توفير العلاج للمرضى فقط، وإنما سيستهدف المركز تدريب طاقم الأطباء والتمريض لكيفية التعامل مع المرضى، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية لنشر التوعية بأهمية الوقاية من فيروس سى وطرق العدوى ومتابعة الحالات التى استجابت للعلاج.

ولفتت وكيل وزارة الصحة، إلى الجهود المبذولة من قبل محافظ الأقصر محمد بدر لسرعة إنجاز العمل بالمركز وإنهاؤه فى وقت قياسى، مؤكدة أن المركز يعد صرحا طبيا متكاملا يضم غرف عمليات ومعامل متقدمة وعيادات وغرف مرضى وصيدلية، ومن المقرر افتتاحه الأسبوع المقبل لخدمة أبناء الأقصر من المرضى بالمجان، وكذلك من المتوقع أن يشهد الافتتاح وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين.

- بالصور.. تجهيزات مركز علاج أمراض الكبد وفيروس سى بالأقصر