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الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

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الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

أرشيفية – طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حدوث ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، اليوم الجمعة، ليسود طقس حار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا معتدل ليلا.

وتقل الرؤيه فى الشوائب العالقة نهارا على اغلب الانحاء والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة تنشط على خليج السويس.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر الى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية
> حالة البحر الاحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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