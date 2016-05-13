"أمن سوهاج" تنفذ 168 ألف حكم قضائى وتحصل 3 ملايين جنيه غرامات خلال 10 شهور

قال اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إن قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية تمكن خلال 10 شهور من تنفيذ 168 ألفا و235 حكما متنوعا، وبلغت جملة المبالغ المالية المحصلة 3 ملايين و2317 ألفا و45 جنيها.

وأضاف فى تصريحات صحفية، فى مجال تنفيذ الأحكام الجنائية، وتنفيذ 1265 حكم جناية منها "21 حكم جناية سايرة، وتنفيذ "10" جنايات استرداد من الخارج، وفى أحكام الحبس الجزئى تم تنفيذ "78096" حكما حزئيا، وتنفيذ "30723" حكما مستأنفا‏، وتنفيذ "38056" حكم غرامة جزئية، وتنفيذ "8921" حكم غرامة مستأنفة،‏ تنفيذ "8921" حكم غرامة مستأنفة، تنفيذ "11174" حكم مخالفة.

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>وأوضح مدير أمن سوهاج أن تلك الحملات تأتى فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وتحت إشراف العميد خالد الشاذلى مدير المباحث، والعميد ‏منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن، والتى تؤكد على ضرورة القيام بحملات مكبرة لتنفيذ الأحكام باعتبارها غاية القانون ‏والعمل على الارتقاء بمعدلات التنفيذ من خلال ضبط المحكوم عليهم الهاربين فى أحكام الجنايات والجنح ‏الهامة باعتبارها إحدى الدعامات الأساسية فى مجال منع الجريمة وبمثابة التتويج لكافة الجهود للوصول ‏بالجناة إلى ساحة العدالة وردعهم.

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>وأشار مدير أمن سوهاج إلى أنه جار تكثيف الجهود والحملات اليومية بجميع أقسام ومراكز المديرية لرفع معدلات التنفيذ.

وقدم الشكر للمقدم هشام ثروت، رئيس قسم ‏تنفيذ الأحكام، وضباط وأفراد القسم على المجهود المتميز، وطلب منهم مضاعفة المجهود لما يمثل تنفيذ الأحكام أعلى درجات إعلاء سيادة القانون ‏ورد الحقوق إلى أصحابها، ويعطى المواطن الثقة فى الدولة والقانون وجهاز الشرطة.‏

إزالة 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومنافع النيل فى سوهاج

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