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الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة تسجل 37 درجة

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الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة تسجل 37 درجة الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة تسجل 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، ليسود طقس حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا معتدل ليلاً.

كما تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس.

أما بخصوص حالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية، وشمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن

القاهرة 20 37

الإسكندرية 20 34

مطروح 19 36

بورسعيد 20 32

دمياط 19 34

بلطيم 19 36

الإسماعيلية 19 37

السويس 21 38

العريش 16 32

نخل 15 36

طابا 16 37

الطور 23 33

مرسي علم 24 36

الغردقة 24 39

شرم الشيخ 25 37

رفح 14 31

كاترين 14 32

سيوة 18 42

المنيا 19 38

الفيوم 19 38

رأس سدر 19 38

أبوسمبل 23 40

وسط الدلتا 19 37

أسيوط 19 39

سوهاج 20 40

الأقصر 22 40

أسوان 23 41

شلاتين 23 35

حلايب 25 34

الوادى الجديد 22 39

قنا 21 40

نويبع 23 37

السلوم 19 38

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