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الإسكان: بيع 455 ألف كراسة شروط 500 ألف شقة و81000 مواطن دفعوا مقدم الحجز

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الإسكان: بيع 455 ألف كراسة شروط 500 ألف شقة و81000 مواطن دفعوا مقدم الحجز الإسكان: بيع 455 ألف كراسة شروط 500 ألف شقة و81000 مواطن دفعوا مقدم الحجز
أكدت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه تم بيع 455 ألف كراسة شروط حجز الـ500 ألف شقة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان.

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن بيع كراسات الشروط مستمر حتى نهاية الشهر الجارى.

وأشارت المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن عدد من قام بدفع مبالغ جدية حجز وصل لـ٨١ ألف شخص، بإجمالى 729 مليون جنيه.

وكانت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ورئيس صندوق التمويل العقارى، أكدت أنه سيتم إطلاق خدمة واتس آب من خلال تخصيص رقم تليفون محمول، وذلك للاستعلام عن المواطنين المتقدمين للوحدات السكنية، بدلا من الاتصال برقم 1188 أو 0900.

وأضافت مى عبد الحميد" أنه سيتم استقبال اسم المواطن والرقم القومى الخاص به واسم المدينة فى رسالة يتم إرسالها على رقم الواتس المخصص، وسيتم الرد عليه برسالة أخرى تبين له حالة طلبه، بمعنى أن الرسالة ستوضح للمواطن حالة طلبه هل هو فى شركات الاستعلام، أم فى البنك أو معلق لسبب.


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