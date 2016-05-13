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«الهيئات» تعقد ورشة عمل لمناقشة سير العمل الميداني

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نظمت الإدارة العامة للتطوير الإداري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة في إدارة التطوير الإداري بفرع الرئاسة بمنطقة الرياض، ورشة عمل بعنوان "مناقشة سير العمل الميداني" مساء أمس الأول شارك فيها أكثر من 110 من رؤساء هيئات المحافظات ورؤساء ووكلاء مراكز الهيئة وقيادات العمل الميداني بفرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض.

وتأتي هذه الورشة بموافقة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالله السند، وذلك لمناقشة آلية سير العمل الميداني في ظل صدور التنظيم الجديد للهيئة، ومناقشة سبل تنفيذه على أكمل وجه والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما تم خلال الورشة التي امتدت لأكثر من أربع ساعات مناقشة ما يعترض سير العمل من معوقات، والإجابة على استفسارات الحضور، وتوضيح آليات العمل بما يتوافق مع مواد التنظيم.

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