ضبط عامل حاول إدخال 12 قطعة حشيش لسجين فى سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، برئاسة الرائد نصر طه، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، من إلقاء القبض عامل أثناء محاولته إدخال 12 قطعة حشيش لأحد المسجونين على ذمة قضية.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة، يفيد ضبط عامل بحوزته حشيش أثناء زيارة المسجونين بالمركز.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، بتمكن الرائد نصر طه، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، وضباط وحدة المباحث من بليغ. ف. ا. ح 21 سنة ويقيم البطاخ دائرة المركز وبحوزته "12" قطعة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر ‏حال زيارته لأحد أقاربه بسجن المركز عصام. م. م. ب المسجون على ذمة القضية رقم 100 ‏جنح مركز المراغة لسنة 2013 بالحبس شهر "إصابة خطأ".

وبمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعطائها للمسجون سالف الذكر، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2052 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.

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