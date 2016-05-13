عصيرك على حسب مرضك.. العنب والرمان لمشاكل الذاكرة والليمون لحصوات الكلى

1- حصوات الكلى: إذا كان لديك مضاعفات فى الكلى، فمن الممكن شرب عصير الليمون والبطيخ والتفاح والبرتقال للتغلب على هذه المشكلة.
>2- ارتفاع ضغط الدم: فبالنسبة لعلاج مشاكل ضغط الدم أو منع الإصابة به، يتم التغلب على هذه المشكلة من خلال بعض المشروبات كالتفاح والشمندر والزنجبيل.
>3- مشاكل الذاكرة: للتغلب على هذه المشكلة عن طريق بعض المشروبات مثل عصير العنب والرمان، فهما يعملان على تحفيز قدرة الدماغ على التركيز.
>4- الصداع: إذا كنت تعانى من الصداع المزمن، فيتم التغلب على هذه المشكلة من خلال شرب عصير الكرفس والزنجبيل والخيار.
>5- عسر الهضم: إذا كان لديك مشاكل فى الجهاز الهضمى، من الممكن شرب عصير النعناع والليمون والجزر والأناناس.
>6- قرحة المعدة: للتغلب على آلام قرحة المعدة، من الأفضل شرب عصير الجزر والكرفس.
>7- للتغلب على الإجهاد والحصول على الاسترخاء والهدوء، يكون من خلال شرب عصير السبانخ والتفاح الأخضر والليمون والبنجر والجزر.
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