عصيرك على حسب مرضك.. العنب والرمان لمشاكل الذاكرة والليمون لحصوات الكلى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، بعض المشروبات العلاجية التى يتم استخدامها فى علاج اضطرابات معينة، وهى وسيلة فعالة لتوفير العناصر الغذائية اللازمة للجسم واستعادة الصحة، موضحًا أن العصائر طرق علاجية فعالة لمشاكل صحية معينة، تتضمن الآتى:

1- حصوات الكلى: إذا كان لديك مضاعفات فى الكلى، فمن الممكن شرب عصير الليمون والبطيخ والتفاح والبرتقال للتغلب على هذه المشكلة.

>2- ارتفاع ضغط الدم: فبالنسبة لعلاج مشاكل ضغط الدم أو منع الإصابة به، يتم التغلب على هذه المشكلة من خلال بعض المشروبات كالتفاح والشمندر والزنجبيل.

>3- مشاكل الذاكرة: للتغلب على هذه المشكلة عن طريق بعض المشروبات مثل عصير العنب والرمان، فهما يعملان على تحفيز قدرة الدماغ على التركيز.

>4- الصداع: إذا كنت تعانى من الصداع المزمن، فيتم التغلب على هذه المشكلة من خلال شرب عصير الكرفس والزنجبيل والخيار.

>5- عسر الهضم: إذا كان لديك مشاكل فى الجهاز الهضمى، من الممكن شرب عصير النعناع والليمون والجزر والأناناس.

>6- قرحة المعدة: للتغلب على آلام قرحة المعدة، من الأفضل شرب عصير الجزر والكرفس.

>7- للتغلب على الإجهاد والحصول على الاسترخاء والهدوء، يكون من خلال شرب عصير السبانخ والتفاح الأخضر والليمون والبنجر والجزر.

مش بس الفاكهة.. عصائر الخضراوات الأفضل لمريض السكر وقرحة المعدة

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