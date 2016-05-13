أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط أسلحة فى شقة سكنية بالعريش

Google+ Print
ضبط أسلحة فى شقة سكنية بالعريش ضبط أسلحة فى شقة سكنية بالعريش
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم، فى بيان لها، أنه وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى مفادها تردد إحدى السيدات المنتقبات وبصحبتها شخص على شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العريش، وأنه يشتبه فى انتمائهما للعناصرالإرهابية.

وأضافت المديرية، فى بيان اليوم، بالفحص تبين وجود السيدة نبيلة م م ح ا، ربة منزل مقيمة كرم أبو نجيله دائرة قسم شرطة ثان العريش، والشخص الذى بصحبتها إبراهيم أ م ، مدرس، مقيم دائرة قسم أول العريش.

وبتفتيش الشقة وقائياً عثر على 1 بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مم بدبشك خشب (مطموسة الأرقام) بالخزينة، و1 بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مم بدبشك حديد ينطوى تحمل أرقام (0788RNH 1954) بالخزينة، 2 بندقية ضغط هواء إحداهما بدون ماسورة، 10 طلقة عيار 7.62 × 39 مم، ورشاش بورسعيد (مطموس الأرقام ) بالخزينة، 5 مطاوى سوسته، و1 طبنجة صوت بالجراب الخاص بها، 1 جراب كتف بية، 1 ونظارة طبية، و1 بطارية جهاز موتورولا، وتم العرض على النيابة العامة.

مدير أمن شمال سيناء يتفقد شوارع العريش ليلا ويلتقى أصحاب المحال والكافيهات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365