ضبط أسلحة فى شقة سكنية بالعريش

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم، فى بيان لها، أنه وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى مفادها تردد إحدى السيدات المنتقبات وبصحبتها شخص على شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العريش، وأنه يشتبه فى انتمائهما للعناصرالإرهابية.

وأضافت المديرية، فى بيان اليوم، بالفحص تبين وجود السيدة نبيلة م م ح ا، ربة منزل مقيمة كرم أبو نجيله دائرة قسم شرطة ثان العريش، والشخص الذى بصحبتها إبراهيم أ م ، مدرس، مقيم دائرة قسم أول العريش.

وبتفتيش الشقة وقائياً عثر على 1 بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مم بدبشك خشب (مطموسة الأرقام) بالخزينة، و1 بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مم بدبشك حديد ينطوى تحمل أرقام (0788RNH 1954) بالخزينة، 2 بندقية ضغط هواء إحداهما بدون ماسورة، 10 طلقة عيار 7.62 × 39 مم، ورشاش بورسعيد (مطموس الأرقام ) بالخزينة، 5 مطاوى سوسته، و1 طبنجة صوت بالجراب الخاص بها، 1 جراب كتف بية، 1 ونظارة طبية، و1 بطارية جهاز موتورولا، وتم العرض على النيابة العامة.

مدير أمن شمال سيناء يتفقد شوارع العريش ليلا ويلتقى أصحاب المحال والكافيهات

>