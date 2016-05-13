"خد بالك".. تعرف على رسالة الأرصاد التحذيرية للمصريين بشأن طقس اليوم

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ اليوم الجمعة، ليسود طقس حار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، معتدل ليلا.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، أن تقل الرؤية مع الشوائب العالقة نهارا على أغلب الأنحاء، وأن تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتسجل درجات الحرارة العظمى فى

القاهرة

ومطروح

وبورسعيد

ودمياط

والإسماعيلية

ونخل

وطابا

العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 34 درجة والصغرى 20،العظمى 36 والصغرى 19،32 للعظمى والصغرى 20،34 درجة للعظمى و19 للصغرى، وبلطيم 36 درجة مئوية للعظمى 19 للصغرى،العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 19، والسويس 38 للعظمى 21 للصغرى، والعريش 32 درجة مئوية للعظمى 16 للصغرى،36 درجة مئوية للعظمى 15 للصغرى،37 درجة مئوية للعظمى و 16 للصغرى.

وفى مدينة

الطور

والغردقة

ورفح

وكاترين

وسيوة

والمنيا

والفيوم

وأبو سمبل

تسجل العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 23، ومرسى علم العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 24،العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 24، وشرم الشيخ العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 25،العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 14،العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 14،العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 18 درجة،العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 19،العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 19، ورأس سدر العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 19العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 23 درجة.

وفى

وسط الدلت

وأسيوط

وسوهاج

وأسوان

وحلايب

والوادى الجديد

وقنا

ونويبع

والسلوم

موضوعات متعلقة:

الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة بدءا من غد الجمعة.. و6 مدن العظمى 40 درجة

>

ا تصل العظمى العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 19،العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 19،العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 20، والأقصر العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 22،41 درجة مئوية والصغرى 23 درجة، وشلاتين العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 23،العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 25،العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 22،العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية،العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 23،العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 19.