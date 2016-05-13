"خد بالك".. تعرف على رسالة الأرصاد التحذيرية للمصريين بشأن طقس اليوم

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ اليوم الجمعة، ليسود طقس حار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، معتدل ليلا.إعلان - Ads إعلان - Ads
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كما يتوقع خبراء الأرصاد، أن تقل الرؤية مع الشوائب العالقة نهارا على أغلب الأنحاء، وأن تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وتسجل درجات الحرارة العظمى فى
القاهرةالعظمى 37 درجة مئوية والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 34 درجة والصغرى 20،
ومطروحالعظمى 36 والصغرى 19،
وبورسعيد32 للعظمى والصغرى 20،
ودمياط34 درجة للعظمى و19 للصغرى، وبلطيم 36 درجة مئوية للعظمى 19 للصغرى،
والإسماعيليةالعظمى 37 درجة مئوية والصغرى 19، والسويس 38 للعظمى 21 للصغرى، والعريش 32 درجة مئوية للعظمى 16 للصغرى،
ونخل36 درجة مئوية للعظمى 15 للصغرى،
وطابا37 درجة مئوية للعظمى و 16 للصغرى.
وفى مدينة
الطورتسجل العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 23، ومرسى علم العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 24،
والغردقةالعظمى 39 درجة مئوية والصغرى 24، وشرم الشيخ العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 25،
ورفحالعظمى 31 درجة مئوية والصغرى 14،
وكاترينالعظمى 32 درجة مئوية والصغرى 14،
وسيوةالعظمى 42 درجة مئوية والصغرى 18 درجة،
والمنياالعظمى 38 درجة مئوية والصغرى 19،
والفيومالعظمى 38 درجة مئوية والصغرى 19، ورأس سدر العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 19
وأبو سمبلالعظمى 40 درجة مئوية والصغرى 23 درجة.
وفى
وسط الدلتا تصل العظمى العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 19،
وأسيوطالعظمى 39 درجة مئوية والصغرى 19،
وسوهاجالعظمى 40 درجة مئوية والصغرى 20، والأقصر العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 22،
وأسوان41 درجة مئوية والصغرى 23 درجة، وشلاتين العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 23،
وحلايبالعظمى 34 درجة مئوية والصغرى 25،
والوادى الجديدالعظمى 39 درجة مئوية والصغرى 22،
وقناالعظمى 40 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية،
ونويبعالعظمى 37 درجة مئوية والصغرى 23،
والسلومالعظمى 38 درجة مئوية والصغرى 19.
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