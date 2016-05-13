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سيولة مرورية فى شوارع القاهرة والجيزة.. وانتشار مكثف لرجال المرور

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سيولة مرورية فى شوارع القاهرة والجيزة.. وانتشار مكثف لرجال المرور سيولة مرورية فى شوارع القاهرة والجيزة.. وانتشار مكثف لرجال المرور
انتظمت الحركة المرورية لجميع المركبات أعلى محاور وميادين القاهرة والجيزة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، فى ظل انتشار الخدمات المرورية للعمل على تنظيم حركة السيارات.
>وشهد محور 26 يوليو، أمام القادم من مناطق أكتوبر وفى طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان سيولة مرورية فى حركة السيارات، وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الصيانة، وكذلك الأمر أعلى كوبرى 15 مايو ومناطق وسط البلد، وقطاع شرق القاهرة، وأعلى محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة وبنزلة جامعة القاهرة حتى شارع السودان.
>وظهرت بعض الكثافات المحدودة لحركة السيارات أعلى كوبرى الجيزة المعدنى، وانتظمت الحركة المرورية بشوارع فيصل والهرم وصولا إلى ميدان الجيزة وبميدان جامعة القاهرة، وبين السرايات وبشارع التحرير، وصولا إلى البحوث، فى ظل انتشار رجال المرور لتيسير حركة السيارات.
>- سيولة مرورية فى شوارع القاهرة والجيزة.. وانتشار مكثف لرجال المرور
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