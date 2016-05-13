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ضبط صاحب محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجيزة

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ضبط صاحب محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجيزة ضبط صاحب محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجيزة
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالجيزة، من ضبط محل غير مرخص يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات التجميل "زيوت - صبغة شعر" من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته 886 عبوة مستحضرات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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>ضبط ألف و305 لترات سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بمطروح

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مصر 365

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