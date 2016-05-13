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استئناف نظر محاكمة المتهمين بقضية أحداث عنف شارع السودان غداً

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استئناف نظر محاكمة المتهمين بقضية أحداث عنف شارع السودان غداً استئناف نظر محاكمة المتهمين بقضية أحداث عنف شارع السودان غداً
تنظر محكمة جنايات الجيزة، غداً السبت، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شارع السودان".

وضم أمر الإحالة 21 متهماً من بينهم 13 محبوساً اتهمتهم النيابة بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية المؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتى تهدف للإضرار بالوحدة الوطنية، كما اتهمتهم بحيازة أسلحة وذخائر و تعطيل حركة المرور، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين، وكذلك الاشتراك فى تجمهر غرضه ارتكاب جرائم القتل والتخريب.

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "أحداث عنف شارع السودان" لجلسة 14 مايو

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