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53% من القراء يتوقعون إعادة النظر بمنظومة الدفاع المدنى بعد تكرار الحرائق

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53% من القراء يتوقعون إعادة النظر بمنظومة الدفاع المدنى بعد تكرار الحرائق 53% من القراء يتوقعون إعادة النظر بمنظومة الدفاع المدنى بعد تكرار الحرائق
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الاعزاء تحت عنوان هل تتوقع إعادة النظر فى منظومة الحماية المدنية بعد تكرار مسلسل الحرائق، توقع غالبية القراء إعادة النظر فى منظومة الحماية المدنية بعد تكرار مسلسل الحرائق.

وتوقع 53% من القراء إعادة النظر فى منظومة الحماية المدنية بعد تكرار مسلسل الحرائق، بينما استبعد 45% من القراء إعادة النظر فى منظومة الحماية المدنية بعد تكرار مسلسل الحرائق، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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