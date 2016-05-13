تعرف على 9 مشروبات لعلاج القولون العصبى

من المعروف دائمًا أن المشروبات الطبيعية مفيدة جدًا لجسد الإنسان، لما تحتويه من عناصر غذائية كثيرة، والتى تلعب دورًا مهمًا فى علاج العديد من أمراض الجهاز الهضمى، كالانتفاخ والقىء والشعور بمغص المعدة الناتج عن نزلات البرد والإسهال.

ولكن الجديد هو ما طرحه الدكتور على البدرى استشارى أمراض الباطنة، بتأكيده أن هناك 10 مشروبات تساعد بشكل كبير على محاربة مشكلات الانتفاخ الناتجة عن الغازات أو عصبية القولون بسهولة جدًا.

1- اللبن الرائب أو الزبادى:

>يحتوى على بكتيريا نافعة تُهدئ من تهيج الجهاز الهضمى، وتنظف القولون.

>2- التفاح :

>يمنع الإمساك، ومهدئ طبيعى للانتفاخ، ويلطف حالة القولون العصبى.

>3- مشروب التفاح بالقرفة :

>يحتوى على العديد من الفوائد التى تعمل على تحسين حالة المعدة، ويمكن تناوله دافئًا أو باردًا.

4- الأفوكادو :

>من أفضل الفواكه المليئة بالألياف والمناسبة لتحسين عمل الجهاز الهضمى.

>5- الأناناس :

>من الفواكه المليئة بالألياف ومنخفض السعرات الحرارية المفيدة للمعدة.

>6- الزنجبيل :

>سواء الأخضر أو التوابل مع الطعام أو تناوله كمغلى الزنجبيل وحده أو بالحليب أو مع الليمون.

>7- الشاى الأخضر :

>من المشروبات الدافئة التى تسكن من القولون وحركته.

>8- الموالح :

>مليئة بالألياف إضافة إلى وجود فيتامين سى الذى يساعد على الهضم.

>9- الماء النقى:

>مهم لحركة الأمعاء، ولسهولة الهضم وراحة القولون وإنعاشه.

استشارى "جهاز هضمى": طرق تشخيص القولون العصبى عند الأطفال الأكثر صعوبة

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