مقتل 12 شخصا وإصابة 25 آخرين فى إطلاق نار على مقهى شمال العراق

قالت مصادر بالشرطة وأخرى طبية اليوم الجمعة، إن ثلاثة مسلحين فتحوا النار على مقهى شهير فى بلدة بلد بشمال العراق الليلة الماضية فقتلوا 12 شخصا وأصابوا 25 آخرين.

واستمر الهجوم على البلدة لنحو عشر دقائق. وتقع البلدة ذات الأغلبية الشيعية على بعد 80 كيلومترا شمالى بغداد.

وذكرت مصادر فى الشرطة طلبت عدم نشر أسمائها أن المنطقة تخضع لإجراءات أمنية مشددة وهو ما يتطلب أن يجتاز المهاجمون ثلاث نقاط تفتيش تابعة للشرطة قبل أن يصلوا إلى هدفهم.

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