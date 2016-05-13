مفاجأة.. بالفيديو.. تعرف على الداعية الإسلامى الشهير منتج فيلم "اشتباك"

فى مفاجأة أعلن عنها لأول مرة الداعية الإسلامى معز مسعود، أن فيلم "اشتباك" هو من انتاجه المشترك مع عدة منتجين عالميين، ويشارك فيه العديد من الفنانين الشباب.



>وكتب معز مسعود، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "فيلم اشتباك انتاج مشترك بينى وبين عدة منتجين عالميين، وهو امتداد لتعاونى الفنى مع محمد وخالد دياب، وسعيد بنجاحه فى مهرجان كان".

وشارك الفيلم، فى مهرجان "كان" السينمائى بدورته الـ 69 ، والقصة تدور داخل عربة ترحيلات تابعة للشرطة مكتظة بالمتظاهرين من المؤيدين والمعارضين، متضمنة لحظات من الجنون، العنف، الرومانسية والكوميديا أيضًا، وعارضة لجزء كبير مما يحدث فى مصر الآن بعد ثورة يناير 2011.



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