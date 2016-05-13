"الكهرباء": 5 مليارات جنيه مكاسب المرحلة الأولى من تركيب العدادات الكودية

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تلقت ما يقرب من 3 مليون 200 ألف طلب توصيل التيار للمناطق العشوائية كمرحلة أولى من تقديم الطلبات.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مكاسب الدولة من تكلفة العدادات والمقياسات الخاصة بتوصيل التيار تصل لـ5 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن تكلفة العدادات تصل لـ3 مليار جنيه فى حين من المتوقع أن تحصل الدولة ما يقرب من 2 مليار جنيه قيمة المقايسات.

وأوضح المصدر، أن شروط الموافقة على توصيل العداد الكودى، هى يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

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