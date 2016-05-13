الخيار.. أهم خضراوات الصيف لاحتوائه على الماء بنسبة 95%

فى فصل الصيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على الجسم، ما ينتج عنها فقدان الكثير من الماء وفى بعض الحالات قد يحدث جفاف بالجسم، لكن من الممكن التغلب على ذلك عن طريق تناول الخيار لإمداد الجسم بالكثير من الماء.

وذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الخيار يحتوى على 95% من الماء ما يجعل الجسم رطبًا بشكل جيد فى فصل الصيف، كما يساعد فى القضاء على جميع السموم فى الجسم، وذلك لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات الأساسية التى يحتاجها الجسم بشكل يومى وكميات كبيرة من فيتامين سى.

وذكر التقرير أن الخيار يعد غذاء ممتازًا للصحة العامة خاصة فى فصل الصيف، لأنه يفقد الجسم الكثير من الماء خلال هذا الفصل ويتم تعويضها عند تناول الخيار، لاحتوائه على العديد من الفوائد الصحية للجسم

والتى تشمل الآتى:

1- علاج لمرض السكر: فهو واحد من أكثر الخضراوات الممتازة والتى تساعد فى علاج مرض السكر، كما أن عصير الخيار يحتوى على هرمون مطلوب من قبل خلايا البنكرياس لإنتاج الأنسولين، وبالتالى يمثل فائدة لمرضى السكر.

2- يكافح السرطان: يحتوى على خصائص تقلل من مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات مثل سرطان المبيض والثدى والبروستاتا وعنق الرحم.

3- يقلل من مستويات الكولسترول فى الدم: يخفض مستوى الكولسترول فى الدم، حيث وجد الباحثون أنه يحتوى على مركب "الستيرول"، الذى يقلل من مستوى الكولسترول فى الدم.

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