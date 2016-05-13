أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حزب الله اللبنانى يجرى تحقيق حول مقتل القيادى "مصطفى بدر الدين" بسوريا

Google+ Print
حزب الله اللبنانى يجرى تحقيق حول مقتل القيادى "مصطفى بدر الدين" بسوريا حزب الله اللبنانى يجرى تحقيق حول مقتل القيادى "مصطفى بدر الدين" بسوريا
اعترف حزب الله اللبنانى، اليوم الجمعة بمقتل القيادى البارز فى صفوفه مصطفى بدر الدين فى العاصمة السورية دمشق،أحد المتهمين الخمسة من المحكمة الدولية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وقال الحزب فى بيان: "إن التحقيقات الأولية تفيد بأن انفجارًا كبيرًا استهدف أحد مراكزنا بالقرب من مطار دمشق الدولي، ما أدى إلى استشهاد الأخ القائد مصطفى بدر الدين (السيد ذو الفقار) وإصابة آخرين بجراح".

وأضاف البيان: "سيجرى تحقيق لتحديد طبيعة الانفجار وأسبابه، وهل هو ناتج عن قصف جوى أو صاروخى أو مدفعي؟، وسنعلن المزيد من نتائج التحقيق قريبًا".

مقتل المتهم باغتيال رفيق الحريرى فى غارات إسرائيلية على دمشق السورية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365