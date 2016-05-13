حزب الله اللبنانى يجرى تحقيق حول مقتل القيادى "مصطفى بدر الدين" بسوريا

اعترف حزب الله اللبنانى، اليوم الجمعة بمقتل القيادى البارز فى صفوفه مصطفى بدر الدين فى العاصمة السورية دمشق،أحد المتهمين الخمسة من المحكمة الدولية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وقال الحزب فى بيان: "إن التحقيقات الأولية تفيد بأن انفجارًا كبيرًا استهدف أحد مراكزنا بالقرب من مطار دمشق الدولي، ما أدى إلى استشهاد الأخ القائد مصطفى بدر الدين (السيد ذو الفقار) وإصابة آخرين بجراح".

وأضاف البيان: "سيجرى تحقيق لتحديد طبيعة الانفجار وأسبابه، وهل هو ناتج عن قصف جوى أو صاروخى أو مدفعي؟، وسنعلن المزيد من نتائج التحقيق قريبًا".

مقتل المتهم باغتيال رفيق الحريرى فى غارات إسرائيلية على دمشق السورية